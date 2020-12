Obra ‘A Caipirinha’, de Tarsila do Amaral é leiloada por R$ 57,5 milhões

O quadro “A Caipirinha”, pintado pela artista plástica brasileira Tarsila do Amaral em 1923, foi leiloado na noite desta quinta-feira, 17, por R$ 57,5 milhões. De acordo com a Bolsa de Arte de São Paulo, o valor é o recorde de preço pago por uma obra em venda pública no Brasil.

O leilão da obra durou cerca de 15 minutos e tinha o lance mínimo de R$ 47,6 milhões. Após 19 lances, o valor chegou a R$ 57,5 milhões, comprada por um colecionador brasileiro que não teve o nome revelado.

Existe a possibilidade, ainda que pequena, que ele tenha de devolver o quadro. Isso porque a tela é alvo de uma disputa judicial entre Carlos Eduardo Schahin, filho do empresário Salim Taufic Schahin, envolvido no escândalo da Lava Jato, e os 12 bancos credores a quem seu pai deve mais de R$ 2 bilhões.

A tela de ‘A Caipirinha’ deverá permanecer no país. Antes da entrega ao novo comprador, o público tem ainda uma última chance para conhecer ao vivo a obra da pintora modernista brasileira, que fica em exposição até esta sexta-feira, 18, na Bolsa de Arte de São Paulo. A galeria fica na Rua Rio Preto, 63, no bairro Jardim Paulista. A visitação acontece das 11h às 19h.

A obra

O quadro foi pintado por Tarsila do Amaral em 1923, em uma viagem que fez à França. Com cores fortes e traços bem geométricos, a obra traz a figura de uma mulher desenhada em uma paisagem rural.

Em uma carta que enviou de Paris para a sua família no Brasil, em abril daquele ano, Tarsila escreveu sobre a tela: “Na arte, quero ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando”.