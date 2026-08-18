O verdadeiro nome de Glória Menezes, que morreu aos 91 anos

Muito antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Glória Menezes era Nilcedes Soares de Magalhães. Pouco comum, o primeiro nome nasceu da combinação de Nilo e Mercedes, nomes dos seus pais. Para a carreira artística, no entanto, ela decidiu adotar o pseudônimo mais simples. A atriz morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos.

A escolha de “Glória” tem uma explicação curiosa. “Eu tive que trocar. Resolvemos botar Glória, porque Glória é Glória em qualquer idioma”, disse a atriz em entrevista. Já “Menezes” fazia referência às suas origens portuguesas. Além disso, há o detalhe da combinação de letras, que formava 13. “Dá sorte”, explicou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)