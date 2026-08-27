É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

O valor que Justin Baldoni pagará a Blake Lively para encerrar batalha judicial

Disputa ocasionada pelos bastidores de 'É Assim que Acaba' chega ao fim após 18 meses

Por Ana Rita Fernandes 27 ago 2026, 15h16 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h17
Blake Lively e Justin Baldoni em 'É assim que acaba'
Blake Lively e Justin Baldoni em 'É assim que acaba' (Sony Pictures/Divulgação)
Continua após publicidade
O valor que Justin Baldoni pagará a Blake Lively para encerrar batalha judicial Priorizar nos meus resultados Google

A disputa judicial ocasionada pelo filme É Assim que Acaba (2024) chegou ao fim após um ano e meio e Justin Baldoni, 42, terá que pagar cerca de 407 000 dólares (2,1 milhões de reais) para Blake Lively, 39. A cifra, porém, é bem menor do que os 7,5 milhões de dólares exigidos pela atriz para cobrir seus honorários advocatícios, além dos 540 000 dólares que havia pedido para arcar com outros custos. O juiz negou o pleito após considerar que Blake apenas tinha direito a ser indenizada por despesas “razoáveis”.

Como tudo começou?

Em 2024, Blake Lively processou Justin Baldoni — protagonista e diretor de É Assim Que Acaba — por assédio sexual e difamação, afirmando que ele almejava “destruir” sua reputação e que havia transformado o set de filmagem em um “ambiente de trabalho hostil”.

O cineasta negou tê-la assediado ou orquestrado uma campanha para atingí-la. Em resposta, entrou com uma ação contra ela por tentativa de extorsão, buscando 400 milhões de dólares. Baldoni também processou o jornal The New York Times por ecoar as declarações de Lively, mas ambas as acusações foram invalidadas. 

Continua após a publicidade

As 13 acusações de Lively continuaram a ser analisadas pela Justiça, até que um juiz rejeitou 10 delas em abril deste ano. As queixas restantes foram quebra de contrato; retaliação e cumplicidade em retaliação. Um julgamento quanto a elas estava previsto para maio, mas ambas as partes chegaram a um acordo antes disso.

Siga
Continua após a publicidade

Respaldada por uma lei californiana que protege vítimas de assédio contra processos vingativos, Lively então ganhou o direito de ser indenizada devido aos gastos com a própria defesa.

Gregos e troianos

O resultado do processo é encarado como vitória para ambas as partes.

Continua após a publicidade

Segundo Bryan Freedman, advogado de Baldoni, a decisão mostra para o mundo que “o tribunal não é lugar para se aproveitar da lei a fim de obter ganhos pessoais”.

Já a defesa de Lively, composta por Esra Hudson e Michael Gottlieb, mantém que a atriz jamais buscou compensação financeira, e sim a responsabilização de seu algoz: “Ela revelou a verdade para outras vítimas e abriu um precedente para que outras pessoas se manifestem e registrem denúncias semelhantes”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Blake Lively
Em Cartaz
Justin Baldoni
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).