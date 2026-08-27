O valor que Justin Baldoni pagará a Blake Lively para encerrar batalha judicial

A disputa judicial ocasionada pelo filme É Assim que Acaba (2024) chegou ao fim após um ano e meio e Justin Baldoni, 42, terá que pagar cerca de 407 000 dólares (2,1 milhões de reais) para Blake Lively, 39. A cifra, porém, é bem menor do que os 7,5 milhões de dólares exigidos pela atriz para cobrir seus honorários advocatícios, além dos 540 000 dólares que havia pedido para arcar com outros custos. O juiz negou o pleito após considerar que Blake apenas tinha direito a ser indenizada por despesas “razoáveis”.

Como tudo começou?

Em 2024, Blake Lively processou Justin Baldoni — protagonista e diretor de É Assim Que Acaba — por assédio sexual e difamação, afirmando que ele almejava “destruir” sua reputação e que havia transformado o set de filmagem em um “ambiente de trabalho hostil”.

O cineasta negou tê-la assediado ou orquestrado uma campanha para atingí-la. Em resposta, entrou com uma ação contra ela por tentativa de extorsão, buscando 400 milhões de dólares. Baldoni também processou o jornal The New York Times por ecoar as declarações de Lively, mas ambas as acusações foram invalidadas.

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Gregos e troianos

O resultado do processo é encarado como vitória para ambas as partes.

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Segundo Bryan Freedman, advogado de Baldoni, a decisão mostra para o mundo que “o tribunal não é lugar para se aproveitar da lei a fim de obter ganhos pessoais”.

Já a defesa de Lively, composta por Esra Hudson e Michael Gottlieb, mantém que a atriz jamais buscou compensação financeira, e sim a responsabilização de seu algoz: “Ela revelou a verdade para outras vítimas e abriu um precedente para que outras pessoas se manifestem e registrem denúncias semelhantes”.

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