O valor polpudo que Anitta aceitou pagar para encerrar ação judicial

A cantora Anitta encerrou uma ação judicial registrada por uma promotora de vendas cuja imagem havia sido reproduzida como meme em material promocional da artista. Segundo o acordo firmado na 14ª Câmara de Direito Privado do TJ do Rio, a popstar carioca arca com 33 mil reais em pagamento de indenização por danos morais.

Anitta se comprometeu a não recorrer da decisão, enquanto a autora do processo prometeu a “quitação ampla, geral e irrevogável” dos valores discutidos, sem quaisquer outras queixas à artista. A ação judicial será extinta e o pagamento foi realizado no início de julho.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial