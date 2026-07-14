O valor polpudo que Anitta aceitou pagar para encerrar ação judicial
Popstar teve que responder à Justiça após utilizar meme para a divulgação de um de seus álbuns
A cantora Anitta encerrou uma ação judicial registrada por uma promotora de vendas cuja imagem havia sido reproduzida como meme em material promocional da artista. Segundo o acordo firmado na 14ª Câmara de Direito Privado do TJ do Rio, a popstar carioca arca com 33 mil reais em pagamento de indenização por danos morais.
Anitta se comprometeu a não recorrer da decisão, enquanto a autora do processo prometeu a “quitação ampla, geral e irrevogável” dos valores discutidos, sem quaisquer outras queixas à artista. A ação judicial será extinta e o pagamento foi realizado no início de julho.
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