O deputado federal eleito por São Paulo Lucas Pavanato (PL) apresentou uma proposta à Justiça do Rio de Janeiro para o caso de ser condenado a indenizar Caetano Veloso por danos morais. O cantor pede 50 mil reais após ter sido chamado de “vagabundo” pelo político, que também o acusou de receber recursos da Lei Rouanet em benefício próprio. Pavanato pediu que, em caso de condenação, a indenização “seja fixada em patamar módico, não superior a 5 mil reais”, levando em consideração apenas sua própria conduta.

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A disputa começou em outubro, quando Pavanato e o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, publicaram um vídeo criticando Caetano e Gilberto Gil por supostamente não se manifestarem sobre as queimadas na Amazônia. Caetano afirma que as declarações são falsas e atingem sua honra e reputação. Além da indenização, o músico pede uma retratação pública. Em sua defesa, Pavanato alegou que o termo “vagabundo” foi utilizado em “tom coloquial”, sem a intenção de fazer uma afirmação literal sobre o cantor. A Justiça do Rio de Janeiro já determinou a retirada do vídeo das redes sociais.