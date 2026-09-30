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Cultura

O valor milionário do Batmóvel usado por Michael Keaton

Item está indo a leilão nos Estados Unidos

Por Flávio Monteiro 30 set 2026, 19h20
Um Batmóvel preto, com design futurista e aerodinâmico, exibido em um gramado sob iluminação roxa. Ao fundo, pessoas e outro carro escuro, também iluminado, em um ambiente noturno de evento
O Batmóvel usado em "Batman" e "Batman Returns" em exposição do lado de fora do Bayfront Hilton durante a Comic-Con International 2012 (Albert L. Ortega/Getty Images)
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O valor milionário do Batmóvel usado por Michael Keaton Priorize VEJA no Google

Um dos itens mais célebres do cinema da década de 1990, o Batmóvel utilizado por Michael Keaton está sendo leiloado nos Estados Unidos. Presente em Batman Returns, de Tim Burton, em 1992, o item irá a leilão pela Julien’s Auctions, em Los Angeles, no dia 23 de novembro. O automóvel tem valor estimado entre US$ 5 milhões e US$ 7 milhões (cerca de R$ 26,05 milhões e R$ 36,47 milhões).

O carro foi construído por Carl Casper e mantém características originais, como a pintura preta brilhante. O veículo também é funcional, utilizando componentes da Chevrolet, com um motor V8 associado a uma transmissão automática de três marchas.

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TAGS:
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