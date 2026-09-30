O valor milionário do Batmóvel usado por Michael Keaton
Item está indo a leilão nos Estados Unidos
Um dos itens mais célebres do cinema da década de 1990, o Batmóvel utilizado por Michael Keaton está sendo leiloado nos Estados Unidos. Presente em Batman Returns, de Tim Burton, em 1992, o item irá a leilão pela Julien’s Auctions, em Los Angeles, no dia 23 de novembro. O automóvel tem valor estimado entre US$ 5 milhões e US$ 7 milhões (cerca de R$ 26,05 milhões e R$ 36,47 milhões).
O carro foi construído por Carl Casper e mantém características originais, como a pintura preta brilhante. O veículo também é funcional, utilizando componentes da Chevrolet, com um motor V8 associado a uma transmissão automática de três marchas.
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