O valor exorbitante que Taylor Swift irá gastar no casamento

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce está previsto para acontecer nesta sexta-feira, 3, no Madison Square Garden, em Nova York. Desde os rumores de onde e quando seria o casório, os valores assustaram o público. Primeiro, pelo local, que é uma das principais arenas de evento do mundo e casa do Knicks, time de basquete da cidade. Além disso, a data é um dia antes do Dia da Independência dos Estados Unidos, no meio da Copa do Mundo e período de férias, que costuma estar cheio.

Segundo o TMZ, o valor para alugar o espaço é de 1 milhão de dólares, cerca de 5,2 milhões de reais, na cotação atual. Por ser no centro de Nova York, e em meio a diversas celebrações, o casal desembolsou 160 mil dólares, cerca de 800 mil reais, para a contratação de 120 oficiais. A CNN Money fez um levantamento e estipulou que o valor para as luzes da cerimônia vão custar, no mínimo, 650 mil dólares, cerca de 3,3 milhões de reais.

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Outros sites norte-americanos, como Today e Cosmpolitan, estimam que as flores para a decoração vão custar em torno 500 mil dólares, 2,6 milhões de reais. Com o somatório do aluguel da arena, flores, luzes, decoração, buffet, vestido e outros gastos, os veículos estipulam que o casório vai custar entre 15 e 20 milhões de dólares, 78 e 104 milhões de reais.

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