A disputa entre Fernanda Maria Passos e os filhos de Erasmo Carlos envolve um patrimônio bem maior do que se imaginava. Segundo apuração da coluna GENTE, o patrimônio de Erasmo está avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões. O montante inclui aplicações financeiras que somavam aproximadamente R$ 10 milhões à época do falecimento do cantor em novembro de 2022. Atualizado em julho de 2025 registraram um saldo de pouco mais de R$ 12 milhões.

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Os investimentos eram administrados por Erasmo e Leonardo Esteves, um dos filhos do músico. De acordo com informações apuradas, essas aplicações são anteriores ao casamento com Fernanda e serão divididas exclusivamente entre Leonardo e Gil Esteves, sem participação da viúva nessa parcela do patrimônio.

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Os valores acrescentam uma dimensão financeira ao novo capítulo do impasse familiar. Conforme revelou a coluna GENTE, a Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a união estável entre Erasmo e Fernanda de junho de 2016 a 5 de janeiro de 2019, data em que oficializaram o casamento civil. A viúva buscava o reconhecimento da convivência desde 2010. A sentença, entretanto, negou o pedido de meação. O reconhecimento da união estável, portanto, não assegurou a Fernanda metade dos bens e das aplicações discutidos na ação. A decisão ainda cabe recurso e até o momento a defesa de Fernanda não se manifestou.