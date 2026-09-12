O ‘vale-night’ de Camila Queiroz no Rock in Rio: sem marido, sem filho

Com uma rara noite livre para acompanhar o Rock in Rio, a atriz Camila Queiroz falou sobre o “vale-night” que teve dos cuidados da filha, Clara. A atriz explicou neste sábado, 12, que veio ao festival a trabalho e que pretendia voltar logo para casa para reencontrar a sua pequena. “Mais ou menos, vim a trabalho. Estou esperando o show da Demi (Lovato) para curtir um pouquinho, mas eu já vou voltar correndo para casa, para ela. Muita saudade”, afirmou.

“É até difícil dar tchau, mas vou explicando para ela: ‘Mamãe vai ali, mas eu já volto, volto rapidinho’. Tenho tentado ser a melhor pessoa que posso para ela todos os dias. É o meu melhor papel, com certeza”, explicou Camila, falando sobre sua adaptação à maternidade.

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