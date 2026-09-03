O único show do Rock In Rio que a Globo vai transmitir ao vivo

A Globo reduzirá a cobertura ao vivo do Rock in Rio na TV aberta nesta edição do festival. Apenas um show será exibido integralmente e em tempo real pela emissora: a apresentação de Elton John, marcada para o dia 7 de setembro, a partir das 23h45.



A maior parte da programação ao vivo ficará concentrada no Multishow, no Canal Bis e no Globoplay. Na TV Globo, a cobertura incluirá flashes durante a programação, uma revista eletrônica diária e especiais noturnos com os principais momentos do festival, que vão ao ar nos seguintes dias e horários:

Sextas-feiras (4 e 11/9): após o Globo Repórter

Sábados (5 e 12/9): após o Altas Horas

Domingos (6 e 13/9): após o Boletim Estrelas da Casa

Segunda-feira (7/9): após o Jornal da Globo

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Como assistir ao Rock in Rio

A transmissão do Rock in Rio começa ao vivo às 15h15 pelo Multishow e às 15h50 pelo Canal Bis, nos dias de festival. Assinantes do plano Premium do Globoplay também terão acesso à transmissão do Multishow em 4K por meio de um sinal extra. No sinal aberto, os cinco palcos serão exibidos em sistema de revezamento entre Multishow e Canal Bis, a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

Na TV Globo, a cobertura terá flashes ao longo da programação e um especial noturno. Às sextas-feiras (4 e 11 de setembro), o programa será exibido após o Globo Repórter; aos sábados (5 e 12), depois do Altas Horas; aos domingos (6 e 13), após o Boletim Estrelas da Casa; e na segunda-feira (7), depois do Jornal da Globo. A produção é de Maria Garcia e Daniela Santos, com produção executiva de Valesca Campos, direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Joana Thimoteo.

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Ao todo, serão mais de 160 horas de música nos sete dias do festival, com atrações nacionais e internacionais. O line-up reúne nomes como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e João Gomes, entre outros.