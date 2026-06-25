O único ganho de Luciano Huck ao abrir as portas para Virginia na Globo

A primeira discussão surgida, após confirmação de Virginia como repórter da TV Globo na Copa, foi o embate jornalismo versus entretenimento. Muitos profissionais questionaram a escolha de uma influenciadora sem trajetória na cobertura esportiva para atuar em um evento do porte da Copa. Juca Kfouri foi um dos críticos mais certeiros, classificando a decisão como um “acinte para o jornalismo” e afirmando que a emissora estaria priorizando entretenimento em detrimento da reportagem tradicional.

O segundo ponto levantado tinha a ver com a própria imagem pública de Virginia. Seu nome é associado à divulgação de casas de apostas esportivas, tema que gerou debates no Congresso e nas redes sociais – como sua ida à CPI das bets. Para alguns, a presença dela em uma cobertura da Copa representaria uma contradição para uma emissora que valoriza o jornalismo e a credibilidade de seus profissionais.

Há ainda uma crítica corporativa: profissionais da imprensa e entidades como a Federação Nacional dos Jornalistas argumentam que espaços historicamente ocupados por repórteres especializados estariam sendo substituídos por criadores de conteúdo com grande alcance nas redes sociais. A entidade chegou a se manifestar publicamente contra a escolha.

Mas nenhuma das críticas foi capaz de deter sua ida ao horário nobre dos domingos, alçada ao posto por Luciano Huck em seu Domingão. Alguns podem até dizer que Virginia não foi escalada para substituir narradores ou comentaristas esportivos, mas para produzir conteúdos leves e de entretenimento, atraindo públicos que normalmente não acompanham a cobertura tradicional da Copa. Será mesmo que sua presença trouxe algum “telespectador novo” à Globo? Difícil. Não houve qualquer alteração de audiência desde sua estreia por lá, há dois domingos, que justifique tal argumento.

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Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

No fundo, a polêmica acabou se tornando um símbolo de uma discussão maior: até que ponto as grandes transmissões esportivas devem priorizar jornalistas especializados ou apostar em influenciadores capazes de mobilizar milhões de seguidores nas redes sociais? Mais que isso: a única vantagem da Globo nesse circo trazido pela contratação da influenciadora foi ter atraído toda essa discussão, causando engajamento, ainda que negativo, nas redes – este território onde se leva a sério a máxima “fale mal, mas fale de mim”. Neste quesito, Virginia segue sendo imbatível.

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