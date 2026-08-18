O último trabalho de Laura Cardoso não foi na Globo e teve tema delicado

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A atriz Laura Cardoso faleceu aos 98 anos. Sua última aparição na TV Globo foi na vinheta de fim de ano de 2025, mas seu último trabalho foi no curta-metragem “Dona Rosinha”. O filme, que aborda o abandono de idosos e foi inspirado em um caso real, marcou a emocionante despedida da artista. Conheça sua trajetória.

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Morreu aos 98 anos a atriz Laura Cardoso. Sua última aparição nos estúdios da TV Globo foi para gravar a vinheta de fim de ano da emissora, em dezembro de 2025. Por lá, seu último trabalho foi em A Dona do Pedaço em 2019.

Mas o último papel de Laura Cardoso foi para o cinema – no curta-metragem Dona Rosinha, lançado em 2025. A atriz interpretou uma idosa abandonada pela filha em um ponto de ônibus no interior de São Paulo.

No filme, Rosa, conhecida como Rosinha, é deixada pela filha em uma cidade do interior. Ela é encontrada por Maria Helena, personagem de Bianca Rinaldi, que decide acolhê-la em casa. A história aborda o abandono de idosos e foi inspirada em um caso real contado pela avó do roteirista Marcelo Gomes.

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