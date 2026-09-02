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Cultura

O último trabalho de Gracindo Jr. na TV antes de morrer aos 83 anos

Ator e diretor construiu uma carreira de mais de cinco décadas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h17 | Atualizado em 2 set 2026, 11h32
Homem de pele clara, cabelos grisalhos e curtos, sorrindo levemente com a boca aberta, mostrando os dentes. Ele tem rugas ao redor dos olhos e na testa, e veste uma camiseta escura. O fundo está desfocado em tons de marrom
Gracindo Jr. (TV Globo/Reprodução)
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O ator e diretor Gracindo Jr., que morreu aos 83 anos na noite desta terça-feira, 1º, deixou uma trajetória de mais de cinco décadas na teledramaturgia brasileira. Um dos primeiros atores contratados pela TV Globo, ele passou por novelas, minisséries e séries até se afastar das telas definitivamente.

O último trabalho na TV foi em Homens?, série exibida em 2019 pela Prime Video e pelo Comedy Central. Gracindo participou de um episódio, interpretando Milton em Ciúmes de Você. A produção acompanhava quatro amigos que tentavam se adaptar às mudanças nas relações entre homens e mulheres.

Antes disso, ele esteve em Magnífica 70, série da HBO ambientada no universo dos filmes da Boca do Lixo nos anos 1970. Na produção, interpretou o general Othon Pontes, personagem que apareceu em dez episódios.

Em 2018, havia integrado o elenco de Ouro Verde, novela portuguesa da TVI. No mesmo ano, fez uma participação em Os Homens São de Marte… E é para Lá que Eu Vou, da GNT.

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