O último desejo de Laura Cardoso na TV Globo

Morreu aos 98 anos a atriz Laura Cardoso. Sua última aparição nos estúdios da TV Globo foi para gravar a vinheta de fim de ano da emissora, em dezembro de 2025. Nos bastidores da gravação, o diretor Adriano Melo revelou um pedido emocionante feito pela atriz, marcando um momento inesquecível do encerramento de sua brilhante carreira.

“E assim vai ficar guardado no meu coração a última vez que dividimos um set: na chamada de fim de ano da Globo de 2025, quando Laura Cardoso pediu pra levantar da cadeira e cantar como todo mundo de pé chamando por um novo dia melhor”, contou. Na televisão, sua última novela foi A Dona do Pedaço (2019) como a personagem Matilde.

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