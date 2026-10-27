O último ‘boa noite’ de Celso Freitas após 56 anos na TV

Depois de 56 anos dedicados ao jornalismo, Celso Freitas, 73, deu seu último “boa noite” na televisão nesta segunda-feira, 26. O apresentador se despediu do comando do Jornal do SBT News com uma homenagem ao vivo, que incluiu depoimentos de colegas e aplausos de pé da redação. A despedida ocorreu menos de um ano depois de o jornalista inaugurar o canal de notícias, em 15 de dezembro de 2025, quando foi responsável pelo primeiro “boa noite” da emissora.

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Visivelmente emocionado, Celso agradeceu à equipe e fez uma comparação com suas antigas emissoras. “Eu trabalhei 30 e poucos anos numa grande emissora, trabalhei outros 20 e poucos anos numa outra emissora. Nunca recebi uma homenagem por tão pouco tempo de trabalho aqui no SBT News”, brincou. Ao lado da colega de bancada Marina Demori, o jornalista encerrou a transmissão com uma referência ao narrador Galvão Bueno: “Haja coração”.

Com passagens por Globo, Record e SBT, Celso iniciou a carreira no rádio, aos 16 anos, e se tornou um dos principais rostos do telejornalismo brasileiro. Na Globo, dividiu a bancada do Jornal Nacional com Cid Moreira e apresentou atrações como Fantástico e Globo Repórter. Em 2004, migrou para a Record, onde permaneceu por 21 anos, antes de chegar ao SBT News, em 2025. Ao longo da trajetória, também participou da inauguração da GloboNews e da Record News.

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