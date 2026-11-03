O tropeço na vaidade de Felca em roteiro de vídeo sobre fobia social

Felca voltou a chamar atenção após compartilhar os bastidores de seu vídeo sobre fobia social, publicado no dia 20 de outubro. O detalhe é que o influenciador acabou tropeçando ao expor as imagens. Ao divulgá-las, ele mostrou um trecho do roteiro da produção que trazia a orientação “Chorar aqui”, indicando o momento em que deveria se emocionar. A anotação provocou questionamentos sobre a espontaneidade do desabafo.

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Outro trecho do documento também trazia a indicação de uma “cena vomitando”, em uma passagem relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. As instruções foram suficientes para despertar a desconfiança de parte do público. “Então ele atuou?”, questionou um internauta. Outros, no entanto, saíram em defesa de Felca, argumentando que a existência de um roteiro não significa necessariamente que os sentimentos relatados sejam falsos. “Não vejo maldade”, defendeu uma pessoa.

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No vídeo, que marcou o retorno do influenciador ao YouTube após mais de um ano sem publicar na plataforma, ele falou sobre o diagnóstico de fobia social, episódios de bullying sofridos na infância e na adolescência e a relação com o álcool. Com mais de uma hora de duração, a produção foi apresentada como um relato pessoal sobre experiências difíceis de sua vida.

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Na ocasião, a publicação despertou curiosidade e chegou a ser relacionado às eleições, já que Felca anunciou que faria um desabafo poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. Parte do público se frustrou, pois esperava um posicionamento sobre a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).