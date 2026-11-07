O traumático estudo psicológico de Stanford transformado em reality show na Netflix
'O Novo Experimento de Aprisionamento de Stanford' resgata episódio controverso da história da psicologia
Um dos episódios mais controversos da psicologia, o experimento de aprisionamento de Stanford chocou o mundo ao colocar estudantes universitários em situações degradantes durante uma simulação de prisão. Ocorrido em 1971, o teste fez com que as diretrizes para estudos psicológicos fossem modificadas devido a preocupações com os possíveis traumas em humanos. Mais de 50 anos depois, o teste voltou a ser feito, mas, dessa vez, como um reality show da Netflix.
Denominado O Novo Experimento de Aprisionamento de Stanford, a produção reúne 30 pessoas em uma unidade prisional real da Geórgia, nos Estados Unidos. Os participantes foram divididos em dois grupos: oito guardas e 22 prisioneiros, em uma tentativa esquisita e de mau gosto de emular o experimento original, dividida em seis episódios.
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O estudo de 71, desenvolvido por Philip Zimbardo, foi estarrecedor ao demonstrar uma escalada no comportamento dos guardas em relação aos prisioneiros. Embora todos fossem estudantes universitários, aqueles que passaram a ocupar posições de poder rapidamente adotaram comportamentos cruéis, submetendo os presos a abusos como privação de sono, provocações constantes e até mesmo forçando-os a usar baldes plásticos como banheiros.
Dessa vez, os envolvidos têm uma palavra de “segurança”: caso digam “abacaxi”, podem deixar a produção a qualquer momento. Além disso, passam por avaliações psicológicas e são acompanhados por profissionais durante o processo. Há também a presença de equipamentos de gravação e intervenções destinadas a provocar reações nos detentos, o que ameniza a intensidade da imersão e lembra os participantes de que é um reality show.
Essa não é a primeira vez que uma produção televisiva tenta reeditar o que aconteceu em Stanford. A BBC lançou um documentário sobre o tema em 2002. Mas ambas as produções são espúrias por uma razão simples: todos os participantes sabem que serão vistos por outras pessoas em um ambiente de entretenimento, o que faz com que a qualidade científica da coisa se perca, e o que resta é só um programa de entretenimento que se vende como científico.