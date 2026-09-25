O trauma que marcou adolescência do filho de Cindy Crawford, morto aos 27 anos

Presley Gerber, filho de Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, que morreu aos 27 anos de suposta overdose, carregava um trauma desde os tempos de adolescência. O herdeiro tinha apenas 15 anos quando passou a figurar na mídia ao iniciar sua carreira de modelo. Os holofotes da fama acabaram sendo um fardo pesado para Presley, que abandonou as passarelas com poucos anos de atividade e já sendo consumidor de drogas. O rapaz, que enfrentava problemas de saúde mental, tinha a sensação de que “nunca seria bom o suficiente”, de acordo com uma fonte ouvida pelo Daily Mail.

“Ele queria encontrar seu próprio caminho, longe de seus pais famosos. Ele queria uma carreira que fosse só dele e da qual pudesse se orgulhar. Ele simplesmente não conseguia lidar com a pressão de ter nascido em uma família famosa. Ele sempre sentia que estava sendo julgado por pessoas de fora. Presley realmente lutou para encontrar seu lugar no mundo, mas estava perdido“, disse a fonte.

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