O trabalho do ator Marco Furlan na Globo, agora acusado de estupro de criança

Ler Resumo





Marco Furlan, ator que ganhou destaque nacional ao interpretar Heitor na série “Aline” da TV Globo, foi preso em Pindamonhangaba, São Paulo, no domingo, 2. Ele é acusado de estuprar uma criança de 5 anos. Saiba mais sobre o caso que envolve o artista e sua trajetória na televisão e no teatro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ator Marco Furlan foi preso, no domingo, 2, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, acusado de estuprar uma criança de 5 anos. Furlan ganhou projeção nacional em 2009 ao interpretar Heitor na segunda temporada da série Aline, da TV Globo, quando passou a integrar o triângulo amoroso da protagonista.

Aline foi uma série de comédia romântica da TV Globo baseada nas tiras do cartunista Adão Iturrusgarai. Exibida inicialmente como um especial de fim de ano em 2008, ganhou uma primeira temporada em 2009 com sete episódios e uma segunda em 2011, com cinco.

Ao longo da carreira, também participou de produções no teatro, fez campanhas publicitárias e esteve no elenco da série Mulher de Fases, da HBO, além de trabalhos pontuais em outras emissoras.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade