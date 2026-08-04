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Cultura

O trabalho do ator Marco Furlan na Globo, agora acusado de estupro de criança

Artista foi preso no domingo, 2

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 12h07 | Atualizado em 4 ago 2026, 12h26
Homem branco de cabelo escuro e barba rala, vestindo camisa jeans azul, olha para frente com um leve sorriso, inclinado para a direita, contra um fundo cinza claro
Ator Marco Furlan (Instagram/Reprodução)
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O ator Marco Furlan foi preso, no domingo, 2, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, acusado de estuprar uma criança de 5 anos. Furlan ganhou projeção nacional em 2009 ao interpretar Heitor na segunda temporada da série Aline, da TV Globo, quando passou a integrar o triângulo amoroso da protagonista.

Aline foi uma série de comédia romântica da TV Globo baseada nas tiras do cartunista Adão Iturrusgarai. Exibida inicialmente como um especial de fim de ano em 2008, ganhou uma primeira temporada em 2009 com sete episódios e uma segunda em 2011, com cinco.

Ao longo da carreira, também participou de produções no teatro, fez campanhas publicitárias e esteve no elenco da série Mulher de Fases, da HBO, além de trabalhos pontuais em outras emissoras.

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