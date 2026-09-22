O toque de Sasha Meneghel na transformação de Leticia Colin em ‘Quem Ama Cuida’

Interpretada por Letícia Colin em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, Adriana vai surgir de cara nova nos próximos capítulos, e a transformação da protagonista teve uma participação especial nos bastidores. Para a nova fase da personagem, que ficará mais poderosa após enriquecer e entrar de vez no universo da família Brandão, foi escolhido um vestido da Mondepars, marca de Sasha Meneghel.

A mudança de visual acompanha a virada de Adriana na trama. Depois de passar por momentos difíceis e colocar em prática seu plano de vingança, a fisioterapeuta aparecerá mais sofisticada e com uma imagem condizente com a nova posição social. Além do figurino assinado pela grife de Sasha, Leticia Colin também passou por uma transformação nos cabelos e aparecerá ruiva. A nova aparência será apresentada em uma cena prevista para ir ao ar na sexta-feira, 25, durante um evento da joalheria dos Brandão. Na ocasião, Adriana anunciará que comprou as ações de Ulisses (Alexandre Borges), consolidando sua entrada no negócio da família.

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