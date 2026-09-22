O toque de Sasha Meneghel na transformação de Leticia Colin em ‘Quem Ama Cuida’
Atriz mudou de visual para nova fase de personagem na novela da Globo
Interpretada por Letícia Colin em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, Adriana vai surgir de cara nova nos próximos capítulos, e a transformação da protagonista teve uma participação especial nos bastidores. Para a nova fase da personagem, que ficará mais poderosa após enriquecer e entrar de vez no universo da família Brandão, foi escolhido um vestido da Mondepars, marca de Sasha Meneghel.
A mudança de visual acompanha a virada de Adriana na trama. Depois de passar por momentos difíceis e colocar em prática seu plano de vingança, a fisioterapeuta aparecerá mais sofisticada e com uma imagem condizente com a nova posição social. Além do figurino assinado pela grife de Sasha, Leticia Colin também passou por uma transformação nos cabelos e aparecerá ruiva. A nova aparência será apresentada em uma cena prevista para ir ao ar na sexta-feira, 25, durante um evento da joalheria dos Brandão. Na ocasião, Adriana anunciará que comprou as ações de Ulisses (Alexandre Borges), consolidando sua entrada no negócio da família.
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