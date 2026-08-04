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Cultura

O terreno em que Virginia e Bruna Biancardi se mantêm em distância ‘colossal’

Ranking elege os 20 influenciadores brasileiros com o maior engajamento em 2026

Por Giovanna Fraguito 4 ago 2026, 09h00 | Atualizado em 4 ago 2026, 09h04
Virginia e Bruna Biancardi
 (Reprodução/Instagram)
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O terreno em que Virginia e Bruna Biancardi se mantêm em distância ‘colossal’ Priorizar nos meus resultados Google

Entre os vinte maiores influenciadores brasileiros, aqueles com maior engajamento acumulado no Instagram no ano até agora, Virginia e Bruna Biancardi aparecem em posições bem distintas. Enquanto a namorada de Vini Jr ocupa disparado o primeiro lugar, com 358.102.873 milhões de interações, a mulher de Neymar aparece entre os três últimos lugares da lista, com 74.290.909 milhões de interações.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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O ranking foi feito por Edu Prange (@ocaradosrankings) e considera o engajamento acumulado (soma total de interações, curtidas e comentários em publicações no feed), com base em dados extraídos da API oficial do Instagram, no período de 1 de janeiro a 28 de julho de 2026. A API não distingue tráfego orgânico de pago e stories não entram no cálculo. Veja lista completa:

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Ranking de Edu Prange
(Reprodução/Instagram)
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