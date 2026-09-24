O ‘tapa sem mão’ dado por Paolla Oliveira ao ser preterida na Grande Rio

Sem precisar dizer uma palavra direcionada à Grande Rio, Paolla Oliveira deu uma resposta simbólica à agremiação. A atriz anunciou, nesta quarta-feira, 23, que é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027, pouco mais de um ano depois de deixar o posto que ocupava na escola de Duque de Caxias dando lugar à Virginia Fonseca.

A movimentação chama atenção pelo roteiro dos bastidores. Paolla deixou a Grande Rio em 2025, depois de sete anos como rainha de bateria. Na despedida, passou faixa e coroa para Virginia, que assumiu a função para o Carnaval de 2026. Paolla, inclusive, participou da coroação da influenciadora e foi anunciada na ocasião como rainha de bateria de honra da agremiação.

O capítulo seguinte tornou a história ainda mais curiosa. Em agosto deste ano, depois de Virginia anunciar sua saída da Grande Rio, a escola procurou Paolla para tentar recuperar a antiga rainha. O convite foi feito logo após a saída da influenciadora, e o presidente de honra Jayder Soares tratava Paolla como a principal opção. A atriz, porém, não aceitou. Sem as duas, Anitta acabou assumindo o posto e foi coroada no domingo, 20.

A Imperatriz estava em busca de uma nova rainha depois da saída de Iza. A coroação de Paolla na nova casa está marcada para 17 de outubro. “Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, afirmou a atriz, que começa uma nova história do Carnaval carioca — e longe de Caxias.

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