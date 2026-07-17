O susto de Robert Pattinson com os gritos de Matt Damon nas filmagens de ‘A Odisseia’

Robert Pattinson revelou que quase mudou a imagem cordial que tinha de Matt Damon ao ouvir o colega gritando repetidamente no trailer durante as filmagens de A Odisseia. Em entrevista à MTV UK, ao lado de Tom Holland e Anne Hathaway, o ator contou que os dois ocupavam camarins vizinhos quando foi surpreendido pelos berros. “Pensei: ‘Ele é um completo psicopata’”, brincou.

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Pattinson chegou a imaginar que Damon discutia ao telefone ou enfrentava algum problema no banheiro. Depois, descobriu que o ator estava forçando a voz para deixá-la mais rouca e envelhecida, acompanhando a passagem dos anos vivida por Odisseu no épico dirigido por Christopher Nolan.

O ator também se disse impressionado com o esforço do colega em uma cena na qual aparece amarrado ao mastro de um navio. “Você está tirando anos da própria vida fazendo isso. É impressionante”, afirmou Pattinson. No filme, que chega aos cinemas nesta sexta-feira, 17, ele interpreta Antínoo, principal antagonista de Odisseu.

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