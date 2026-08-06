O susto de repórter da Record ao cair em bueiro ao vivo: veja vídeo

Um susto marcou uma entrada ao vivo da Record na manhã desta quarta-feira, 5. A repórter Paola Vianna caiu em um bueiro enquanto fazia a cobertura de um incêndio de grandes proporções em Itaquaquecetuba, em São Paulo, durante o programa Hoje em Dia. O momento surpreendeu o apresentador Celso Zucatelli, que interrompeu a transmissão para saber se a colega estava bem.

Poucos segundos depois, Vianna reapareceu diante das câmeras e tranquilizou a equipe. “Acabei caindo ali, mas está tudo bem. Continuei segurando o microfone e consegui falar com vocês”, disse, levemente confusa com o contratempo. Apesar da roupa suja pela queda, ela permaneceu no local e concluiu a reportagem.

Nas redes sociais, Paola explicou que pessoas tentaram alertá-la sobre o buraco, mas ela interpretou os gestos como um aviso relacionado à intensa movimentação de caminhões e viaturas dos bombeiros. Ela afirmou que não sofreu ferimentos e levou o episódio com bom humor, destacando que imprevistos fazem parte da rotina de quem trabalha em entradas ao vivo. “Eu vou falando, falando… e nada me para”, comentou.

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