O ‘sumiço’ de Michael Jackson da fachada do Pelourinho que intriga turistas

Todos os dias milhares de pessoas passam pelo Pelourinho, no centro histórico de Salvador (BA). Há cerca de uma semana, o local está diferente. Moradores e turistas se perguntam: onde está o Michael Jackson?

Em fevereiro de 1996, o rei do pop esteve nesta sacada do prédio azul para gravar um clipe com o Olodum, sob a direção de Spike Lee. O icônico casarão e sua famosa sacada tornaram-se um ponto turístico na capital baiana. A passagem de Michael marcou a cultura local e projetou o ritmo do Olodum para o mundo inteiro.

O casarão que serviu de locação para a icônica gravação tornou-se um ponto de peregrinação para fãs ao longo de décadas. Mas o imóvel que ficou conhecido pela famosa varanda de Michael Jackson passou recentes por mudanças misteriosas.

Houve uma ordem de reintegração de posse que afastou o comerciante que cuidava do espaço há anos, gerando debates sobre a preservação da memória desse momento. Ninguém sabe a localização do morador que levou junto a placa com a icônica foto do astro americano. Assista a seguir à reportagem da coluna GENTE diretamente de Salvador.

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