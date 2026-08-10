O ‘sumiço’ de Michael Jackson da fachada do Pelourinho que intriga turistas
Assista: rei do pop gravou o clipe de ‘They Don't Care About Us’ em Salvador em fevereiro de 1996
Todos os dias milhares de pessoas passam pelo Pelourinho, no centro histórico de Salvador (BA). Há cerca de uma semana, o local está diferente. Moradores e turistas se perguntam: onde está o Michael Jackson?
Em fevereiro de 1996, o rei do pop esteve nesta sacada do prédio azul para gravar um clipe com o Olodum, sob a direção de Spike Lee. O icônico casarão e sua famosa sacada tornaram-se um ponto turístico na capital baiana. A passagem de Michael marcou a cultura local e projetou o ritmo do Olodum para o mundo inteiro.
O casarão que serviu de locação para a icônica gravação tornou-se um ponto de peregrinação para fãs ao longo de décadas. Mas o imóvel que ficou conhecido pela famosa varanda de Michael Jackson passou recentes por mudanças misteriosas.
Houve uma ordem de reintegração de posse que afastou o comerciante que cuidava do espaço há anos, gerando debates sobre a preservação da memória desse momento. Ninguém sabe a localização do morador que levou junto a placa com a icônica foto do astro americano. Assista a seguir à reportagem da coluna GENTE diretamente de Salvador.
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