O ator Mateus Solano enfrentou uma situação desconfortável durante apresentação do seu espetáculo O Figurante, no Teatro Amazonas, em Manaus. Imagens registradas ao final de uma das sessões mostram o artista com a roupa encharcada de suor, reacendendo uma polêmica antiga sobre as condições do sistema de ar-condicionado do tradicional espaço cultural.

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Solano esteve na capital amazonense nos dias 21 e 22 de novembro para apresentar o monólogo. O episódio trouxe novamente à tona reclamações sobre a climatização do teatro. Em agosto deste ano, o ator Marcelo Serrado também relatou dificuldades com o calor durante uma peça no mesmo local.

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A repercussão das novas imagens ocorre pouco tempo depois de o Teatro Amazonas receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Inaugurado em 1896, o edifício é um dos principais símbolos históricos e culturais de Manaus.

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