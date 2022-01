O sucesso da norueguesa Aurora, a fadinha viking do pop

Da janela em frente a seu piano, Aurora Aksnes tem uma vista privilegiada: árvores, montanhas, oceano. Um fiorde — de verdade — no próprio quintal. A comuna de Os, na Noruega, tem pouco mais de 20 000 habitantes e parece uma Nárnia da vida real. Foi nesse ambiente escapista que a cantora aprendeu a traduzir seus sentimentos em música. Essa gélida paisagem norueguesa se revelou inspiradora: quando tinha 11 anos, a precoce Aurora compôs o single Runaway, sua canção mais famosa, com mais de 775 milhões de reproduções na internet. Desde 2019, é conhecida por participações em trilhas da Disney — fez uma interpretação para Dumbo e se destacou em Frozen 2. Hoje, aos 25, Aurora se impõe como uma espécie de fadinha viking do pop: com seus cabelos platinados, vestes esvoaçantes e canções que fundem batidas dançantes e certo clima místico, ela é mais um desses estranhos fenômenos que fazem a cabeça da geração Z.

Seu terceiro álbum, The Gods We Can Touch (Os deuses que podemos tocar), com lançamento mundial previsto para esta sexta, 21, atesta a eficácia de sua alquimia musical. As baladas e faixas para pista passeiam por temáticas como a fantasia e a mitologia — desde a nórdica até as de outras tradições. Nas novas letras, Aurora parte das divindades gregas para tecer canções sobre o desejo e a moralidade. Há também divagações sobre a natureza. A cantora crê que a conexão com o meio ambiente entra nos “poros da música”. E já usou um exemplo brasileiro — ela veio ao país para festivais como o Lollapalooza — para teorizar sobre o suposto efeito mágico do clima sobre os artistas. “É como quando um lugar é quente e tropical como o Rio: você tem pessoas alegres, vívidas. A música de lá é como vinho espumante”, afirmou a uma publicação inglesa.

Para além do misticismo ecológico pueril, Aurora personifica uma nova e bem-sucedida linhagem na cena musical nórdica. Se nos anos 70 os suecos do Abba já demonstravam a força da região com seu pop universal, nos últimos anos esses países exportaram artistas jovens, sobretudo mulheres — como a dinamarquesa MØ e da também norueguesa Sigrid —, que adicionam alguma cor folclórica local aos ritmos eletrônicos. Hoje com 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a mocinha do fiorde anda brilhando tanto quanto uma aurora boreal.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773