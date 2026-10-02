O sintoma incomum de Anne Hathaway na terceira gravidez

Anne Hathaway, 43, revelou um sintoma incomum do início de sua terceira gravidez, nesta quarta-feira, 30. No programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a artista comentou que ficou apreensiva quando descobriu que estava à espera de um bebê tendo tanto trabalho de divulgação de filmes ao longo do ano. “Descobri que estava grávida cerca de duas semanas e meia antes da turnê de imprensa de ‘O Diabo Veste Prada 2’ começar. E pensei: ‘Como isso vai funcionar?’”, contou.

Hathaway afirmou que na primeira gravidez sentiu muito cansaço, mas na terceira gestação o sintoma que mais evidente foi um olfato bem aguçado. “Tive muita sorte. Sabe, meu principal sintoma durante minha primeira gravidez foi o cansaço, e isso não aconteceu desta vez. Desta vez, meu principal sintoma foi. Bem, acne, mas tive o olfato mais louco do mundo. O perfume era muito intenso porque pessoas que eu amo vêm e dizem: ‘Nossa! Oi! Que bom te ver!’, e ficava tipo: ‘Eu te amo, eca’”, brincou.

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