O segredo de Patrick Dempsey, de ‘Greys Anatomy’ para manter a forma aos 60 anos
Astro de Grey's Anatomy aposta em um estilo de vida ativo aos 60 anos
Conhecido por interpretar o médico Derek Shepherd em Grey’s Anatomy, o ator Patrick Dempsey tem chamado atenção nas redes sociais ao compartilhar um estilo de vida ativo, que o ajuda a manter a forma. Aos 60 anos de idade, o astro não se submete a velhos estereótipos e segue praticando os mais diversos esportes, de ciclismo a musculação, e defende que o propósito vai além da simples estética.
“Não se trata apenas de ter uma boa aparência e tentar imitar o que as pessoas têm no Instagram. Trata-se, na verdade, da sensação interna de me sentir melhor comigo mesmo”, disse Patrick, em entrevista ao podcast Strong Talk, da revista americana Men’s Health.
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