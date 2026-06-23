O segredo de Bruna Marquezine para lidar com autocobrança e saúde mental

Nesta segunda-feira, 22, Bruna Marquezine marcou presença em um power talk sobre empoderamento feminino, onde refletiu sobre questões de autocobrança, equilíbrio emocional e saúde mental. Durante o debate promovido pela Kérastase, a atriz relatou que sua perspectiva acerca da vida pessoal e profissional mudou completamente após tomar a decisão de suavizar a rigidez consigo mesma.

“Por muito tempo da minha vida eu quis fazer as coisas na raça, custe o que custar. Hoje eu já não quero mais pagar esse preço. Ninguém vai pagar o preço da tua saúde mental. Ninguém vai te dar um prêmio por ter passado por cima de você mesma”, começou. Ao relembrar um período de sua vida em que associava conquistas a esforço extremo e resistência acima dos próprios limites, Bruna reforçou ter superado esse padrão, que não faz mais parte de sua vida.

A artista também destacou que adotar uma relação de maior leveza com a vida foi algo decisivo em sua trajetória: “Quando eu estou nesse lugar mais gentil, mais paciente comigo mesma, essas conquistas são consequência. Elas vêm com uma sensação deliciosa de alinhamento com quem você realmente é”, declarou. A repercussão das falas da atriz acontece justamente num momento em que comportamentos romantizados durante anos estão sendo revisitados e repensados, como a ideia de que ser forte é suportar as adversidades sem demonstrar fragilidade.

“A gente aprende errando e caminhando, fazendo escolhas equivocadas, repensando… Fazendo um trabalho importante de olhar para si e de autoconhecimento. Essa pressão externa não é exclusividade minha ou do meu ofício”, disse. “Todas as mulheres sofrem com ela de alguma forma. Ela impacta as nossas escolhas e as nossas vidas. É inevitável. É um processo que a gente vai conquistando frequentemente. Perde e encontra de novo. O principal é olhar para si e se acolher”, analisou Bruna.

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Ao longo da palestra, ela chegou a revelar que possui um exercício para se deixar influenciar pelas pressões externas: “Tenho feito muito ultimamente o exercício de me distanciar desses pensamentos. Imagino um barquinho em um rio. Toda vez que uma coisa é uma condenação e não uma convicção, coloco nesse barquinho e observo ir embora”, explicou a atriz. “Tento não me identificar com aquilo que muitas vezes é importante para a gente. Tudo o que distancia a gente da nossa realidade, a gente tem que tentar observar de longe e deixar ir”, completou.

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