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Cultura

O salário milionário que Tom Holland pode receber por Homem-Aranha: Um Novo Dia

Ator recebeu US$ 20 milhões adiantados e pode ganhar outros US$ 80 milhões em bônus pelo desempenho do filme, chegando a US$ 100 milhões

Por Pedro Godoy 19 ago 2026, 20h36 | Atualizado em 20 ago 2026, 11h02
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho encaracolado, sorrindo e olhando para cima, vestindo um casaco vinho sobre camisa vermelha e gravata azul escura, em fundo desfocado com tons de vermelho e azul
Foto de Tom Holland na pré-estreia de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'  (Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images)
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Estrelando dois dos grandes blockbusters do ano, Tom Holland pode receber um dos maiores salários de Hollywood. O ator britânico pode faturar pelo menos US$ 100 milhões por sua atuação em Homem-Aranha: Um Novo Dia.

Segundo fontes familiarizadas com o contrato, Holland recebeu US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) adiantados, aproximadamente o dobro do que teria recebido por seu filme anterior do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, de 2021. O sucesso de Um Novo Dia nas bilheterias mundiais, no entanto, pode fazer com que o ator de 30 anos receba outros US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões) ou mais em bônus.

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Quando interpretou o Homem-Aranha pela primeira vez, em uma participação breve, mas significativa, em Capitão América: Guerra Civil (2016), Holland teria recebido US$ 250 mil. Nos três filmes seguintes do herói, De Volta ao Lar (2017), Longe de Casa (2019) e Sem Volta para Casa (2021), os valores teriam sido de US$ 500 mil, US$ 4 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente.

No entanto, acredita-se que seu contrato inicial tenha expirado após Sem Volta para Casa, e o aumento significativo na remuneração seria resultado de um novo acordo negociado recentemente.

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O desempenho de Holland levou um executivo não identificado a descrevê-lo como “o novo Robert Downey Jr.”. O intérprete do Homem de Ferro também passou a receber mais de US$ 100 milhões após negociar participações nos lucros de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Apesar do sucesso de seu novo filme, Holland ainda não confirmou sua participação em outras produções do Universo Cinematográfico da Marvel. Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, e Tom Rothman, chefe da Sony Pictures, já demonstraram interesse em continuar trabalhando com o ator. Para isso, no entanto, os estúdios terão de negociar um novo contrato com Holland.

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