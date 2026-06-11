O sacode na TV Globo provocado pela Copa do Mundo: novelas afetadas

Como era de se esperar, a TV Globo decidiu fazer uma grande mudança para a Copa do Mundo em sua programação. A partir desta quinta-feira, 11, com o início do Mundial, grade de exibição da emissora sofrerá diversos ajustes.

Isso inclui, veja só, até a retirada de algumas novelas temporariamente do ar. Em nota, a Globo destaca que sua “programação segue alinhada ao ritmo da competição, com ajustes distribuídos ao longo dos dias”.

A seguir, as alterações anunciadas:

11 de junho (quinta-feira) – Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo não serão exibidos.

12 de junho (sexta-feira) – Guerreiros do Sol e Globo Repórter não serão exibidos.

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13 de junho (sábado) – A Nobreza do Amor, segunda edição do jornal local e Coração Acelerado não serão exibidos.

14 de junho (domingo) – Não terá exibição de Cinemaço.

15 de junho (segunda-feira) – Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e Coração Acelerado não serão exibidos.

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16 de junho (terça-feira) – Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo não serão exibidos.

17 de junho (quarta-feira) – Não haverá exibição da Sessão da Tarde.

18 de junho (quinta-feira) – Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo não serão exibidos.

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19 de junho (sexta-feira) – Não haverá exibição do Jornal da Globo.

20 de junho (sábado) – Sessão de Sábado e Supercine não serão exibidos.

21 de junho (domingo) – Sem alterações.

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22 de junho (segunda-feira) – Não haverá exibição da Edição Especial.

23 de junho (terça-feira) – Não haverá exibição da Sessão da Tarde.

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