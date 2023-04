O retorno de Tiago Iorc: “Eu estava em desequilíbrio”

Qual foi a razão de seu autoisolamento a partir de 2018 — reclusão prolongada pela pandemia? Minha vida mudou desde o sucesso das músicas Amei Te Ver e Coisa Linda. Aconteceram muitas coisas que demandavam tempo, e senti que fui além da minha energia. Sabe quando você come um prato de que gosta até enjoar? Foi isso. Eu estava em desequilíbrio e não acordava com vontade de fazer shows, algo que eu amo.

A distância dos palcos não o incomodou? Nas primeiras semanas após me afastar, eu me arrependi. Ainda estava a 100 quilômetros por hora. Mas depois senti uma felicidade tremenda, e entrei em um ritmo de pequenos prazeres. Voltei a jogar futebol, a ver os amigos, fazer coisas que eu não fazia. Essa vida mais cotidiana restaurou minha saúde mental e vitalidade. Foi a partir daí que eu peguei o violão e voltei a compor.

Você lançou recentemente o álbum Daramô, e vai fazer uma turnê por 22 cidades brasileiras. Como se sente ao voltar, enfim, para a estrada? Fiz recentemente shows na Europa, como um aquecimento para a turnê. Eu não fazia ideia do quanto estava com saudade dos palcos. Não faço shows no Brasil há quase quatro anos. Sempre gostei de ver minha vida como capítulos. Este é o capítulo do Daramô, composto em parceria com minha mulher, Duda Rodrigues.

Após a explosão do hit Amei Te Ver, sente pressão para atingir feito semelhante? Não acho que terei o mesmo resultado se repetir a fórmula. Percebi que tudo o que diz respeito ao meu trabalho está fora do meu controle. A música não vem da razão, ela vem do sentimento e toma seu próprio caminho. É uma questão de sensibilidade.

Quando você abordou numa letra a masculinidade tóxica e sua relação com ela, muitos zombaram e fizeram memes. Qual foi sua intenção ao criar a música que se chama, justamente, Masculinidade? A beleza da arte é fazer com que as pessoas olhem para si. Essa música partiu de questionamentos meus, de trocas e conversas com amigos ao compreender que existia uma dor ali. Esse era um tema pendente para falar, inclusive com meus familiares, meu pai e meu irmão. Achei bonito como brotaram muitos pontos de vista a partir dela. O diálogo nos torna mais próximos — do contrário, viveremos de extremismos.

Acredita que o pop fofinho que você faz inspirou outros artistas, como Melim e Anavitória? Imagino que sim. Furamos uma bolha na qual predominavam o sertanejo e outros gêneros mais populares. Sinto que iniciamos um resgate da música pop e da MPB. Acho ótimo ver que basta uma faísca para gerar outras tantas. Fiquei muito feliz.

