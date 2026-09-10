O retorno de Solange Couto à Globo após cancelamento no BBB

Depois de uma malfadada passagem pelo Big Brother Brasil 26, a atriz Solange Couto voltou a trabalhar em uma produção da TV Globo. Aos 70 anos, a artista gravou cenas para o novo filme dos estúdios da empresa: Socorro! Minha Babá Tirou Férias!, dirigido por Cris D’Amato.

A obra é escrita e protagonizada por Rodrigo Sant’Anna, e Solange irá representar o papel de Celita, a mãe de uma engenheira viciada em trabalho que se vê perdida com os filhos após a babá tirar férias. Seu personagem acrescenta ao teor cômico da trama, sendo espiritualizado e optando por rituais pouco convencionais para ajudar a filha.

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