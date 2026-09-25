O retorno de Rodrigo Faro à Globo após quase 20 anos
Apresentador comanda ‘Herança em Jogo’, novo reality do Globoplay, ao lado de Susana Vieira
Rodrigo Faro, 52, volta a assumir um trabalho na Globo após quase duas décadas nesta sexta-feira, 25, com a estreia de Herança em Jogo, novo reality do Globoplay. O apresentador, que encerrou sua passagem pela emissora em 2007, depois da novela O Profeta, retorna agora no papel de “O Testamenteiro”, responsável por conduzir uma disputa entre treze participantes por uma herança que pode chegar a 1 milhão de reais em barras de ouro.
A volta acontece depois de Faro deixar a Record, no fim de 2024, após dezesseis anos na emissora. Em 2025, ele já havia reaparecido na Globo como convidado da Batalha do Lip Sync e participante da Dança dos Famosos, ambas no Domingão com Huck. Desta vez, porém, assume novamente um projeto fixo.
A atração também marca uma novidade na trajetória de Susana Vieira, 84. Depois de mais de seis décadas de carreira, a atriz participa pela primeira vez de um reality show. Ela interpreta “A Falecida”, milionária que, antes de morrer, deixa vídeos com instruções, missões e provocações para os possíveis herdeiros.
Herança em Jogo é a primeira adaptação internacional do formato britânico The Inheritance, criado pela Studio Lambert. Produzido no Brasil pela Formata, o programa terá dez episódios. Os três primeiros chegam ao Globoplay nesta sexta-feira, 25, com o episódio de estreia liberado também para não assinantes. Os capítulos seguintes serão lançados até 16 de outubro.
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