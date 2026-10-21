O retorno de Regina Casé a programas de auditório, mas longe da TV Globo

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Após 9 anos, Regina Casé retorna aos programas de auditório com “Festa da Regina” no YouTube. O novo projeto será exibido pela Dia TV, um canal focado na comunidade LGBTQIA+ e mulheres, e promete convidados semanais, celebrações e uma grande produção gravada no Rio de Janeiro. Prepare-se para a estreia em maio!

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Após 9 anos longe de programas de auditório, Regina Casé volta à televisão para o Festa da Regina. Agora, sem ligação com a TV Globo ou outra TV aberta. A produção será exibida pela Dia TV, rede no YouTube, que tem como foco programas para comunidade LGBTQIA+ e mulheres. A ideia é ter convidados semanalmente e mostrar ao público como são as celebrações da apresentadora.

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A expectativa é que em maio o projeto já esteja no ar. Apesar da rede de televisão ficar em São Paulo, o programa será gravado no Rio de Janeiro, com grande produção e plateia ao vivo. “Estava louca pelo YouTube. Quando eu encontrei o Rafa, (ele falou): ‘Eu quero um programa animadão’. Achei que só ia dar para chegar com podcast, mas ele falou não, bora!”, disse ela.

Regina focou os últimos anos da carreira na atuação. Foi protagonista de Amor de Mãe, em 2019, Todas as Flores, em 2022, e Tô Nessa!, série de comédia, em 2024. E em 2025 esteve em cartaz com Viva! Viva!, no teatro. Agora, retorna ao espaço de auditório com a promessa de fazer um grande espetáculo, em uma empresa bem menor que à anterior.

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