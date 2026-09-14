O retorno de Céline Dion aos palcos após luta contra doença
Cantora franco-canadense travou longa batalha após ser diagnosticada com síndrome da pessoa rígida
A cantora Céline Dion retornou aos palcos neste sábado, 12, após seis anos afastada em razão de uma doença neurológica. O show, realizado na Plenitude Arena, em Paris, reuniu 30 mil fãs para acompanhar a volta da artista franco-canadense, diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, condição que chegou a colocar em dúvida a continuidade de sua carreira.
“Finalmente. É incrível estarmos todos juntos”, disse a cantora, com lágrimas nos olhos. “Estas são, claro, lágrimas de alegria. Estou tão feliz em ver vocês”, explicou. Em seguida, completou: “Esta noite, quero cantar para vocês, cantar para mim mesma, cantar pela vida”.
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