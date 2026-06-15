O relato sobrenatural de Isabel Teixeira sobre Tony Ramos, colega de ‘Quem ama cuida’

Isabel Teixeira revelou uma história curiosa envolvendo Tony Ramos nos bastidores de Quem Ama Cuida, novela da TV Globo. A atriz contou que o veterano costuma cumprimentar pessoas que ela não consegue enxergar nos estúdios da emissora. “Estou trabalhando com Tony Ramos, e quero sempre ficar perto dele. Ele fala: ‘Oi, fulano’. Ele conhece todo mundo aqui. Uma hora, a gente estava em um lugar que não tinha ninguém, ele falava assim: ‘E aí, Marião?!’”, disse Isabel durante participação no Que História é Essa, Porchat?, do GNT.

A atriz contou que estranhou a situação e questionou o colega. “Falei: ‘Ué, Tony, não tem ninguém’. Ele riu e fez: ‘Você não vê, mas eu vejo’. Em Quem Ama Cuida, Isabel interpreta a vilã Pilar e contracena com Tony Ramos na trama.

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