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Cultura

O relato sobrenatural de Isabel Teixeira sobre Tony Ramos, colega de ‘Quem ama cuida’

Atriz contou situação inusitada nos bastidores da Globo

Por Giovanna Fraguito 15 jun 2026, 19h58
Mulher de meia-idade, com cabelo loiro preso e roupa de oncinha, gesticula com os braços abertos e um copo de champanhe na mão, em uma festa elegante. Um homem de terno preto e fone de ouvido a observa, enquanto outras pessoas conversam ao fundo
Pilar (Isabel Teixeira) faz escândalo em 'Quem Ama Cuida', da Globo  (Manoella Mello/TV Globo)
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O relato sobrenatural de Isabel Teixeira sobre Tony Ramos, colega de ‘Quem ama cuida’ Priorize VEJA no Google

Isabel Teixeira revelou uma história curiosa envolvendo Tony Ramos nos bastidores de Quem Ama Cuida, novela da TV Globo. A atriz contou que o veterano costuma cumprimentar pessoas que ela não consegue enxergar nos estúdios da emissora. “Estou trabalhando com Tony Ramos, e quero sempre ficar perto dele. Ele fala: ‘Oi, fulano’. Ele conhece todo mundo aqui. Uma hora, a gente estava em um lugar que não tinha ninguém, ele falava assim: ‘E aí, Marião?!’”, disse Isabel durante participação no Que História é Essa, Porchat?, do GNT.

A atriz contou que estranhou a situação e questionou o colega. “Falei: ‘Ué, Tony, não tem ninguém’. Ele riu e fez: ‘Você não vê, mas eu vejo’. Em Quem Ama Cuida, Isabel interpreta a vilã Pilar e contracena com Tony Ramos na trama.

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