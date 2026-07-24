O relato de Luis Roberto sobre tratamento contra câncer

O narrador Luis Roberto afirmou que concluiu o tratamento contra um câncer de cabeça e pescoço. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia e aproveitou para reforçar a importância da conscientização sobre a doença.

“Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e que cerca de 80% dos casos ainda são diagnosticados quando a doença já está em estágio avançado?”, começou.

Durante o relato, o jornalista explicou que o câncer pode atingir regiões como boca, garganta, laringe e tireoide. Luís também destacou que tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecção por HPV estão entre os principais fatores de risco para esse tipo de tumor.

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O narrador esportivo ainda chamou atenção para os sinais. “Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço”, alertou.

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No fim, ele reforçou que a identificação precoce aumenta significativamente as chances de cura e incentivou a divulgação da campanha Julho Verde. “Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por isso, eu apoio o Julho Verde e convido você a compartilhar essa mensagem. Informação salva vidas”, finalizou.

Em abril de 2026, Luis Roberto foi diagnosticado com neoplasia cervical, termo médico usado para tumores benignos e malignos localizados na região do pescoço. A descoberta aconteceu durante exames e rotina. Com o diagnóstico, o narrador da TV Globo precisou se afastar do trabalho e ficou de fora da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

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