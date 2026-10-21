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Cultura

O reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana que vai movimentar o SBT

Evento foi anunciado pela emissora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h25 | Atualizado em 21 out 2026, 10h29
Xuxa, Angélica e Eliana
Xuxa, Angélica e Eliana (Instagram/Reprodução)
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O reencontro de Xuxa, Angélica e Eliana que vai movimentar o SBT Priorize VEJA no Google

Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana estão entre os destaques do Teleton 2026, que será exibido pelo SBT nos dias 6 e 7 de novembro. As três apresentadoras, que protagonizaram um encontro histórico na televisão em 2023, voltam a participar da maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). No entanto, anda não foi confirmado se elas dividirão o palco nesta edição.

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Em sua 29ª edição, o Teleton tem como meta arrecadar 30 milhões de reais para contribuir com o trabalho da instituição. A campanha deste ano tem como tema O que te move? e pretende mobilizar o público em torno da importância da solidariedade e do impacto das doações.

Além do trio de apresentadoras, estão confirmados nomes como Maisa, Virginia Fonseca e integrantes da família Abravanel, entre eles Patrícia, Rebeca, Silvia, Renata, Daniela e Cíntia. A programação também contará com artistas da música brasileira, como Ana Castela, Daniel, Luiza Possi, Gustavo Mioto, Melody, Péricles, Mumuzinho, Nattan e Priscilla Alcântara.

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Entre as novidades estão o Missão Teleton, que reunirá influenciadores em equipes para mobilizar seguidores nas redes sociais, e o Teleton Cast, série de entrevistas conduzida por Flavia Travassos no YouTube. Os conteúdos abordarão temas como capacitismo, envelhecimento e esporte adaptado. As gravações começam nesta quarta-feira, 21.

As doações para a campanha já podem ser feitas antes da transmissão televisiva. A arrecadação será destinada à manutenção e à ampliação dos atendimentos da AACD, que presta assistência a pessoas com deficiência física.

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