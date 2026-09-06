O recado do Black Eyed Peas à Fergie no Rock in Rio
Will.I.Am citou a ex-colega de banda por nome em meio à apresentação no festival carioca
Na noite deste domingo, 6, a banda Black Eyed Peas se apresentou sobre o Palco Mundo do Rock in Rio sem a presença de uma de suas integrantes mais célebres: Fergie, que não canta com Will.I.Am, Taboo e Apl.de.ap desde 2018. Durante a ocasião, contudo, os músicos afastaram qualquer animosidade: “Essa música foi escrita por nossa irmã Fergie. Nós te amamos e sentimos sua falta”, disse Will após agitar o público com Boom Boom Pow.
A cantora deixou a banda para focar na família e tampouco lança um disco solo desde The Dutchess (2017). Em seu lugar, a filipina J. Rey Soul fica a cargo dos vocais femininos de hits como Don’t Lie.