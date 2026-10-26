O recado de Viola Davis aos Estados Unidos após vitória de Lula

A atriz americana Viola Davis comemorou a reeleição de Lula (PT), nesta segunda-feira, 26, e aproveitou o resultado das eleições brasileiras para enviar uma mensagem aos Estados Unidos, que se preparam para as eleições legislativas de novembro. Vencedora do Oscar, a artista compartilhou no Instagram um vídeo que intercala imagens da natureza brasileira com cenas de intervenções militares americanas e manifestações políticas. Na legenda, agradeceu aos brasileiros e defendeu a união de diferentes correntes políticas contra o que classificou como fascismo e extremismo.

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“Obrigado, Brasil, por nos ensinar uma lição: é possível lutar pela democracia sem mentiras, sem violência”, escreveu a atriz, que também destacou a participação da juventude e a pluralidade do país. “Estamos observando e aprendendo! Axé”, concluiu. O vídeo utiliza uma adaptação de uma música de Bad Bunny e faz referências à soberania brasileira e à influência dos Estados Unidos na América Latina.