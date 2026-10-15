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Cultura

O recado de Paolla Oliveira ao expor ataque de homens por causa de eleição

Atriz fez desabafo após ofensas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h04 | Atualizado em 15 out 2026, 12h20
Paolla Oliveira de cabelos castanhos claros e ondulados, maquiagem marcante com batom vermelho, usando um colar prateado com uma pedra rosa central e um vestido tomara que caia vinho, posa séria contra um fundo branco
Paolla Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Paolla Oliveira expôs mensagens ofensivas que recebeu de homens após revelar seu posicionamento político para as eleições de 2026. Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira, 14, a atriz mostrou diversos comentários que misturavam críticas às suas opiniões e ataques à sua aparência. Entre as mensagens, um internauta escreveu que ela era “bonita, mas com o cérebro mais pequeno ainda”. Outro afirmou que a artista seria “bonita por fora, mas podre por dentro”.

Paolla chamou atenção para a mudança de comportamento dos mesmos homens, que, segundo ela, antes enviavam mensagens de cunho sexual. “O curioso é que esses mesmos homens, na mensagem logo anterior, me tratavam como um corpo à disposição deles: ‘delícia’, ‘gostosa’, ‘era dentro’. Aí eu digo o que penso e eles mandam isso”, relatou.

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No desabafo, a atriz ressaltou que opiniões podem ser debatidas, mas que ofensas não devem ser usadas como argumento. “Meu voto tem a ver com quem eu sou e com o que defendo todos os dias. Com a liberdade de fazer escolhas, com o respeito à vida de outras pessoas e com a possibilidade de viver com dignidade. Sei que muita coisa a que eu tenho acesso ainda está longe de ser um direito garantido para todo mundo. Isso também orienta a minha escolha”, afirmou.

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Ao final, Paolla fez um alerta às mulheres sobre a importância de observar as atitudes de quem pede seus votos, especialmente em relação ao preconceito, aos direitos e à violência. Ela também reforçou a autonomia feminina na hora de escolher seus candidatos: “Seu voto é seu. Não é do seu marido, do seu pai, do seu patrão. É você quem decide”.

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