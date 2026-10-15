O recado de Paolla Oliveira ao expor ataque de homens por causa de eleição

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Paolla Oliveira revelou mensagens ofensivas que recebeu após expressar sua posição política. A atriz destacou a mudança no tom dos ataques, que migraram de assédio para críticas pessoais, e reforçou a importância da liberdade de escolha e do respeito. Ela também alertou as mulheres sobre a autonomia do voto.

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Paolla Oliveira expôs mensagens ofensivas que recebeu de homens após revelar seu posicionamento político para as eleições de 2026. Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira, 14, a atriz mostrou diversos comentários que misturavam críticas às suas opiniões e ataques à sua aparência. Entre as mensagens, um internauta escreveu que ela era “bonita, mas com o cérebro mais pequeno ainda”. Outro afirmou que a artista seria “bonita por fora, mas podre por dentro”.

Paolla chamou atenção para a mudança de comportamento dos mesmos homens, que, segundo ela, antes enviavam mensagens de cunho sexual. “O curioso é que esses mesmos homens, na mensagem logo anterior, me tratavam como um corpo à disposição deles: ‘delícia’, ‘gostosa’, ‘era dentro’. Aí eu digo o que penso e eles mandam isso”, relatou.

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No desabafo, a atriz ressaltou que opiniões podem ser debatidas, mas que ofensas não devem ser usadas como argumento. “Meu voto tem a ver com quem eu sou e com o que defendo todos os dias. Com a liberdade de fazer escolhas, com o respeito à vida de outras pessoas e com a possibilidade de viver com dignidade. Sei que muita coisa a que eu tenho acesso ainda está longe de ser um direito garantido para todo mundo. Isso também orienta a minha escolha”, afirmou.

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Ao final, Paolla fez um alerta às mulheres sobre a importância de observar as atitudes de quem pede seus votos, especialmente em relação ao preconceito, aos direitos e à violência. Ela também reforçou a autonomia feminina na hora de escolher seus candidatos: “Seu voto é seu. Não é do seu marido, do seu pai, do seu patrão. É você quem decide”.