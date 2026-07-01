O reality de Viih Tube com funcionários que virou alvo de críticas

Viih Tube, 25, lançou nesta semana um reality show estrelado pelos 11 funcionários de sua mansão e acabou no centro de uma discussão nas redes sociais. Batizada de As Patroas, a competição reúne babás, governanta, motorista e auxiliares da casa em provas que valem dinheiro e benefícios trabalhistas. O vencedor levará 20 mil reais, além dos valores acumulados ao longo da disputa. Ao todo, serão distribuídos 60 mil reais em prêmios.

O primeiro desafio chamou atenção pela dinâmica: os participantes precisaram encontrar mil moedas de plástico escondidas pela residência, incluindo dentro de vasos sanitários, lixeiras e no lago da propriedade. A cada terça-feira ocorre o chamado “desafio CLT”, que rende mil reais extras e dez pontos ao vencedor, além do título de “patroa da semana”, com uma regalia escolhida pelo público. Aos sábados, o programa terá uma segunda dinâmica, chamada “lavando roupa suja”.

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Nas redes sociais, a iniciativa foi alvo de críticas. Internautas questionaram a exposição dos funcionários e o fato de tarefas e relações de trabalho terem sido transformadas em entretenimento. Houve ainda quem classificasse o formato como constrangedor e apontasse uma possível relação desigual entre patrões e empregados. “Coisa mais nojenta é rico criar conteúdo em cima da classe trabalhadora”, disparou uma pessoa.

Diante da repercussão, Viih Tube afirmou que a ideia partiu dela e defendeu o projeto. “Acho que eles vão se divertir tanto. Vai atrapalhar o trabalho? Vai. Mas nem tudo é trabalho”, declarou a influenciadora ao explicar que todos os participantes aceitaram integrar a competição.

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