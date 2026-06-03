A saída de Tony Tornado de Quem Ama Cuida caiu como uma bomba nos bastidores da novela das 9 da TV Globo. Mas errou feio quem pensou que teria algo a ver com baixo salário ou desavenças com a direção. É que ele é muito querido por todos, e sua saída logo foi assunto por parte do elenco. A diretora Amora Mautner e o autor Walcyr Carrasco têm muito carinho por ele, inclusive. “Nunca colocariam uma demanda grande, e ele ama o trabalho dele”, diz uma pessoa próxima à coluna GENTE.

O ator de 96 anos continua com contrato vigente na emissora e pediu à direção para focar em participações e projetos de curta duração, visto que o papel na trama das 9 lhe exigiria uma dedicação longa de gravações para o patriarca Osmar Vaz.

Tony procurou os dois para conversar e perguntou: “Tem mesmo necessidade de mim na novela?”. Walcyr queria muito ele. Daí o ator explicou que preferiria fazer participações menores. E foi de pronto aceito pelo autor. “Tony vai assistir à novela e vibrar pelos amigos em cena”, relata uma amiga próxima. Ele estará em breve numa série de Nathalia Grimberg e numa produção da Globoplay.

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