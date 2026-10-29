O raro registro de Jonatas Faro com o namorado

Jonatas Faro posou ao lado do namorado, o economista Paulo Mesquita, em um raro registro do casal nesta terça-feira, 27. Famoso pelos papéis em Malhação e Cheias de Charme, o ex-galã curtiu um encontro em um quiosque na Praia do Leblon, ao lado de amigos.

A aparição pública ocorre após Faro deixar A Fazenda, reality em que revelou pela primeira vez ser bissexual. Ele e Paulo estão em um relacionamento sério há cerca de dois anos, mas adotavam uma vida discreta.

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