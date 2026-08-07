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Cultura

O que Wagner Moura pensa sobre rumores de participação no filme dos X-Men

Ator brasileiro foi cotado por fãs para interpretar vilão Sr. Sinistro na saga de heróis

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 15h46
Wagner Moura no Oscar -
Wagner Moura no Oscar -  (Reprodução/Getty Images)
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Com a nova formação dos X-Men em vista para o cinema, fãs passaram a especular online quais atores deveriam assumir papéis importantes da franquia. Curiosamente, o nome do brasileiro Wagner Moura se disseminou rapidamente sendo apontado como o mais cotado para interpretar o Sr. Sinistro, um dos grandes vilões da saga de heróis da Marvel. Ao site ScreenRant, o ator respondeu aos rumores. 

Segundo Moura, não houve nenhum contato do estúdio indicando que ele estava cotado para o papel. “Eu li esses rumores na internet, mas assim, eu sou um grande fã de todo esse universo [dos X-Men], especialmente quando eu era criança e lia os quadrinhos. Mas não tem nenhuma negociação. Ninguém entrou em contato. Isso é algo que só se espalhou online”, disse ele. O ator, contudo, finalizou de forma esperançosa. “Eu adoraria”, disse sobre qual resposta daria se fosse convidado. 

Dr. Sinistro é um personagem mais conhecido dos quadrinhos dos X-Men, um vilão que se alia ao Apocalypse na tentativa de criar um “super-humano”. Suas habilidades são telepatia, telecinese, mudanças da matéria e alta habilidade de se auto-recuperar de ferimentos.

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