O que ver na Semana do Cinema, que oferece ingressos a 10 reais

Desta quinta-feira, 10, até a próxima quarta-feira, 16, salas das redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex e Cinesystem — entre outras — aderem à Semana do Cinema, iniciativa que promove ingressos a R$12.

Sessões diurnas, antes das 17h, saem ainda mais barato, por apenas R$10. Os ingressos mais caros são aqueles que garantem entrada para estruturas diferenciadas, como as chamadas VIP ou Imax, que ficam entre R$20 e R$24. Os únicos títulos excluídos pela promoção são pré-estreias e shows filmados. Confira cinco dias para a semana:

A Ilha Esquecida

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Esta animação da DreamWorks estreia oficialmente no dia 24, mas já oferece sessões antecipadas em todo o país durante a Semana do Cinema. Dos mesmos diretores de Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) — Joel Crawford e Januel Mercado, que revitalizaram o estúdio ao misturar elementos da animação 2D e 3D — o filme acompanha duas melhores amigas que viajam para um mundo mágico às vésperas de partir para a faculdade. Lá, elas devem passar por múltiplas provações a fim de encontrar uma saída e evitar que esqueçam a terra mundana de onde vieram.

Pressão

Amparado por um time de meteorologistas, o célebre general Dwight D. Eisenhower (1890-1969) traçou a incursão de mais de 150 000 soldados nas praias da Normandia em 6 de junho de 1944 no que foi chamado de “Operação Overlord”, mas ficou mais conhecido como “Dia D”. A ação abriu a frente terrestre dos Aliados garantindo, no ano seguinte, a vitória contra a Alemanha nazista. O bastidor desse planejamento conduz o filme estrelado pelos premiados Brendan Fraser e Andrew Scott.

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Coyote vs. Acme

Construída em formato híbrido entre live-action e animação, a comédia acompanha Wile E. Coyote durante um processo contra a corporação Acme após seus produtos falharem na caça ao Papa-Léguas. Com ajuda de um advogado azarado, interpretado por Will Forte, o protagonista enfrenta o representante de uma das maiores empresas do mundo, vivido por John Cena, em uma disputa judicial cômica e nostálgica.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

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Quase 30 anos após o primeiro filme em que Nicole Kidman e Sandra Bullock interpretaram irmãs feiticeiras, a dupla se reúne para contar a história de como suas personagens lidam com o amadurecimento místico da caçula da família, Kylie (Joey King). O mergulho da jovem no mundo da bruxaria desenterra antigos segredos do clã e traz de volta a maldição hereditária que condena qualquer pretendente das mulheres Owens à morte.

Refém por um Fio

Baseado em um caso real ocorrido em 1977, o suspense acompanha Tony Kiritsis (Bill Skarsgård), um homem que invade a empresa Meridian Mortgage Company e faz o presidente Richard Hall (Dacre Montgomery) de refém, utilizando um mecanismo mortal formado por uma espingarda serrada conectada a um “fio de homem morto” do gatilho até o pescoço de Tony. Dirigido por Gus Van Sant, o filme segue o período de 63 horas de negociação dentro de um escritório, onde o criminoso exige uma indenização milionária e um pedido público de desculpas. O elenco também conta com astros como Colman Domingo, Al Pacino e Daniel R. Hill.

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