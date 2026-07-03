O que Vanessa da Mata viu e não gostou em paródia de ‘As Branquelas’ com Vini Jr e Haaland

Nem todo mundo curtiu os memes de Inteligência Artificial criados com Vini Jr e Erling Haaland baseados no filme As Branquelas. O vídeo mostra o norueguês como a personagem de Marlon Wayans, enquanto o ex-namorado de Virginia Fonseca assume o papel de Terry Crews. A cantora Vanessa da Mata detonou a piada da vez:

“Só eu não estou achando graça, aliás, achando absolutamente de mau gosto e bem simbólico do que vivemos nesses últimos momentos, dos memes inacreditáveis sobre o jogo dos meninos do Brasil contra a Noruega e de nossos meninos abusando de um cara loiro? Absolutamente absurdo e negativo real. Isso é altamente preocupante e não engraçado! Não tem criatividade com outras coisas? E se fosse o contrário? Inacreditável. Existem filmes que há muitos anos já eram insuportáveis de ver pela própria incitação do medo do estupro, como se fosse civilizado tudo aquilo, para quem sofre, e não perverso”. Xii…

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