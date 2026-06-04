Morto há quase vinte anos, Michael Jackson (1958-2009) ainda exerce um fascínio incontestável sobre o público. Além da cinebiografia Michael, que já arrecadou mais de 850 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, uma nova série documental sobre o Rei do Pop na Netflix já alcançou o topo da lista de 10 séries mais vistas da plataforma em um dia. Michael Jackson: O Veredito revisita o infame julgamento do cantor em 2005, quando ele fora julgado por denúncias de abuso sexual contra menores de idade — e acabou absolvido. A produção disseca não só a influência da fama do astro, como também a intensa cobertura midiática e a opinião pública dividida daquela época.

Dirigida por Nick Green, a produção de três episódios começa com imagens inéditas da operação policial realizada no rancho Neverland, propriedade de mais de mil hectares na Califórnia que tinha um parque de diversões gigantesco. As gravações mostram agentes cumprindo mandados de busca e apreensão enquanto vasculham quartos, corredores ocultos e cômodos repletos de objetos pessoais de Michael — incluindo um retrato de Macaulay Culkin criança no filme Esqueceram de Mim (1990). O material ajuda a reconstruir o ambiente que cercava Jackson quando as acusações de abuso sexual infantil ganharam repercussão mundial.

O documentário também revisita um momento decisivo para a crise de imagem do cantor: a entrevista concedida ao jornalista britânico Martin Bashir para o especial Living With Michael Jackson. Exibido em 2003, o programa mostrou o artista ao lado de Gavin Arvizo, então com 12 anos, e trouxe declarações que provocaram forte reação pública. Na conversa, Michael admitia que dormia na mesma cama que o garoto. “Por que não dividir a cama? A coisa mais amorosa é dividir sua cama com alguém”, disse o artista, naturalmente. Em entrevista ao documentário da Netflix, Bashir relatou ter ficado chocado com a afirmação. “Todos nós, a equipe de produção, ficamos completamente embasbacados. Não acreditávamos no que estava acontecendo”, contou.

Michael ainda ressaltou que as crianças “gostavam de dormir com ele”. Pouco depois, surgiriam as acusações que levariam Jackson a enfrentar um julgamento acompanhado diariamente pela imprensa internacional.

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Com acesso a documentos, anotações judiciais, imagens de arquivo e entrevistas com personagens centrais do caso, a série reúne depoimentos de promotores, advogados de defesa, jurados, jornalistas e integrantes da equipe do cantor. Como câmeras não eram permitidas dentro do tribunal, o documentário utiliza relatos detalhados para reconstruir os quase três meses de audiências e os principais embates entre acusação e defesa.

Mais do que recontar o julgamento, Michael Jackson: O Veredito procura discutir como figuras de enorme projeção pública desafiam os mecanismos tradicionais da Justiça. A série sugere que o caso foi influenciado por narrativas já cristalizadas muito antes do veredicto final. De um lado, admiradores convictos da inocência do artista; de outro, críticos que viam as acusações como consequência inevitável de um comportamento considerado inadequado. Em ambos os casos, a opinião pública parecia ter chegado a uma conclusão antes mesmo de todas as evidências serem apresentadas.

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Esse aspecto se torna o principal diferencial da produção. Ao recuperar depoimentos de jurados e imagens de fãs que acompanharam diariamente o processo, o documentário evidencia como a figura de Michael Jackson extrapolava os limites do tribunal. A série acaba funcionando menos como uma investigação criminal e mais como uma reflexão sobre celebridade, idolatria e julgamento social.

Em um momento em que a cinebiografia Michael reacende o interesse pela trajetória do Rei do Pop, a Netflix encontra uma forma relevante de revisitar um dos capítulos mais controversos de sua vida. O resultado é um retrato inquietante sobre o poder das narrativas públicas e sobre como a busca por versões convenientes da verdade pode obscurecer os personagens mais vulneráveis de toda a história: as crianças envolvidas no caso.

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